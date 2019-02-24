ترامب: كوريا الشمالية يمكن أن تصبح ”قوة اقتصادية عظمى“

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن بإمكان كوريا الشمالية أن تصبح ”قوة اقتصادية عظمى“ في حال تخلّت عن ترسانتها النووية.

ويأتي ذلك قبل أيام من القمة المرتقبة بين الزعيمين.

وفي سلسلة تغريدات، عشية توجهه إلى القمة التي تُعقد هذا الأسبوع في ”هانوي“، أشاد ترامب بالصين وروسيا لتشديدهما العقوبات على كوريا الشمالية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يرتبط بـ“علاقة عظيمة مع الزعيم كيم“.

وأضاف أن ”الزعيم كيم يدرك، وربما أفضل من أي شخص آخر، أنه بدون الأسلحة النووية، يمكن لبلاده أن تصبح وبسرعة واحدة من القوى الاقتصادية الكبرى في أي مكان من العالم بسبب موقعها وشعبها، كما أنها تمتلك مقومات للنمو السريع أكثر من أي دولة أخرى“.