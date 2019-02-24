وكالة أنباء كوريا الشمالية: شعب الولايات المتحدة لن يسلم من التهديدات الأمنية

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، إن شعب الولايات المتحدة ”لن يسلم أبدًا من التهديدات الأمنية“، إذا لم تسفر المحادثات النووية في فيتنام هذا الأسبوع عن نتائج.

وانتقدت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية ديمقراطيين في الولايات المتحدة وآخرين ممن ”يتآمرون لعرقلة“ القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تعقد يومي الأربعاء والخميس في هانوي.

واتهمت الوكالة إدارة ترامب بالإصغاء لمعارضي الحوار، حتى بعد بدء الولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وأضافت الوكالة: ”إذا انتهت المفاوضات المقبلة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة دون نتائج كما تأمل القوى المعارضة، فلن يسلم الشعب الأمريكي أبدًا من التهديدات الأمنية التي تبث الرعب في نفسه، وستقع المسؤولية على من كان سببًا في ذلك“.