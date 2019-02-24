بريطانيا تبحث حظر حزب الله اللبناني وتصنيفه ”منظمة إرهابية“ 

كشفت صحيفة ”تلغراف“ البريطانية، أن وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، يعتزم تقديم قرار إلى البرلمان يتضمن حظر حزب الله اللبناني، وتصنيفه تنظيمًا إرهابيًّا.

وبينت الصحيفة، أن القرار ”ينص على حظر جميع أنشطة الحزب في بريطانيا، بما فيها رفع علم الحزب في الأماكن العامة“.

وقالت الصحيفة، إن القرار ستتم مداولته في البرلمان، لكنها أعربت عن خشيتها من معارضته، من قبل زعيم المعارضة، جيريمي كوربين، الذي وصف الحزب يومًا بأنه ”صديق“.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار المرتقب، لوزير الداخلية، يأتي بعد تحذيرات من قبل بعض النواب، بأن الحكومة اتخذت القرار الخاطئ بحظرها الجناح العسكري للحزب فقط؛ ما يعني السماح لمؤيدي الحزب بالتظاهر في الأماكن العامة، ورفع علم الحزب.