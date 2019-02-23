نتنياهو: اليسار الإسرائيلي يسعى لإدخال إسلاميين متطرفين إلى الكنيست

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القائمة اليسارية التي ترشّحت لخوض غمار انتخابات الكنيست، بالتماهي مع الأحزاب العربية وسياساتها، معتبراً ذلك تطرفاً إسلامياً.

وقال نتنياهو في تغريدة له على موقع تويتر:“ ما هذا النفاق والازدواجية في المعايير لدى اليسار؟ إنهم يشجبون كتلة مانعة في اليمين مع أحزاب يمينية، في الوقت الذي سعى فيه اليسار إلى إدخال الإسلاميين المُتطرفين إلى الكنيست، لتشكيل كتلة مانعة“ على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحالف حزب ”مناعة لإسرائيل“ برئاسة بيني غانتس، وحزب ”يش عتيد“ برئاسة يائير لبيد، واللذان تحالفا في القائمة الأوفر حظاً بالنجاح بالانتخابات المقبلة والحصول على أوسع تمثيل برلماني في الكنيست الإسرائيلي، متفوقةً على حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو ”حسب استطلاعات الرأي“.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي :“ أن التحالف الذي أُطلِق عليه ”أزرق أبيض“ (كحول لفان)، يستمد قوته من الأحزاب العربية التي تحمل في تفكيرها القضاء على إسرائيل“، مستدركاً:“ زعيمي القائمة غانتس ولبيد يدعمان إقامة دولة فلسطينية قد تعرض وجودنا للخطر“.

وأضاف نتنياهو:“ أنه يجب على الجمهور الإسرائيلي، أن يختار بين حكومة يسارية ضعيفة بقيادة غانتس ولبيد ”المتعاونين“ مع الأحزاب العربية، أو حكومة يمينية قويّة برئاستي“ على حد قوله.