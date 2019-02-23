ترامب: سنحقق فوزًا كبيرًا عام 2020

تنبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بأنه سيحقق فوزًا كبيرًا في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقال ترامب عبر ”تويتر“، إن اليمين اليوم أكثر قوة من اليسار، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي؛ ”وهذا ما جعلنا نفوز بأغلبية مجلس الشيوخ“ في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وأضاف أن ذلك سيكون، أيضًا، سبب تحقيقه ”فوزًا كبيرًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020“.

وتابع: ”لكن وسائل الإعلام المزيفة لا تريد ذكر تلك الحقائق“.

وأكد أن ”الأمن عامل كبير، والجدار الحدودي الجاري تشييده سيوقف المجرمين ويمنع المخدرات“.

وشهدت البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يومًا؛ جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار ضمن نفقات الموازنة ورفض الديمقراطيين.

ويُعدّ الجدار من أبرز وعود ترامب لقاعدته الشعبية؛ إذ يزعم أن من شأنه الحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.

والأسبوع الماضي، وقع ترامب قانون حالة الطوارئ الوطنية بهدف تجاوز الكونغرس والمضي في مشروعه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.