ترامب: الهند وباكستان تواجهان ”وضعًا خطيرًا للغاية“

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، عن قلقه إزاء تدهور العلاقات بين الهند وباكستان، مؤكدًا أن البلدين ”يواجهان وضعًا خطيرًا للغاية“.

جاء ذلك في حديث لصحفيين على خلفية تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، إثر هجوم راح ضحيته العشرات من أفراد الأمن الهندي في إقليم كشمير، الأسبوع الماضي.

وأكد ترامب، بحسب صحيفة ”دون“ الباكستانية، أن إدارته على تواصل مع الجانبين، دون تفاصيل إضافية.

ومنتصف شباط/ فبراير الجاري، استهدف مسلحون قافلة أمنية في الجزء الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير.

وتسبب الهجوم بمقتل 44 من قوات الشرطة الاحتياطية المركزية، وأعلنت جماعة ”جيش محمد“ المسلحة، مسؤوليتها عنه.

إثر ذلك قدمت نيودلهي مذكرة دبلوماسية لإسلام آباد، تطالب فيها الأخيرة بالتحرك ضد الجماعة المُشار إليها، بزعم أنها تنشط انطلاقًا من الأراضي الباكستانية.

بدورها نددت إسلام آباد بالهجوم، ورفضت ”أي تلميح بتورط البلاد فيه دون تحقيقات“، قبل أن تُعلن الحكومة منح الجيش ضوءًا أخضر للرد على أي ”عدوان هندي“.

واقتسم البلدان الإقليم ذا الغالبية المسلمة بعد نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، وخاضا في إطار النزاع عليه 3 حروب، أعوام 1948 و1965 و1971؛ أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الجانبين.