الكشف عن إبلاغ زعيم كوريا الشمالية واشنطن أنه لا يريد تحميل أطفاله عبء الأسلحة النووية

نقلت وكالة ”يونهاب“ الكورية الجنوبية للأنباء، وصحيفة ”وول ستريت جورنال“، اليوم السبت، عن ضابط سابق في المخابرات المركزية الأمريكية قوله: إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه لا يريد أن يعيش أطفاله حاملين عبء الأسلحة النووية.

وأضافت الوكالة والصحيفة، نقلًا عن الضابط السابق آندرو كيم، الذي شارك في جهود دبلوماسية عالية المستوى بشأن أسلحة بيونغ يانغ، أن كيم أدلى بهذه التصريحات الشخصية النادرة لبومبيو خلال زيارته لبيونغ يانغ، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، لوضع الأساس للقمة التاريخية الأولى التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يونيو/ حزيران في سنغافورة.

ونقل آندرو كيم عن الزعيم الكوري الشمالي قوله لبومبيو، عندما سئل عما إذا كان يعتزم إنهاء برنامجه النووي: ”أنا أب وزوج، ولدي أطفال“.

وأضاف آندرو كيم، خلال محاضرة، أمس الجمعة، بمركز آسيا المحيط الهادي للأبحاث بجامعة ستانفورد بصفته أستاذًا زائرًا فيها، نقلًا عن كيم جونغ أون: ”ولا أريد أن يحمل أطفالي السلاح النووي على ظهورهم طوال حياتهم“.

وقبل تقاعده من المخابرات المركزية الأمريكية، رافق آندرو كيم، العام الماضي، بومبيو، الذي كان مديرًا حينها للوكالة، إلى بيونغ يانغ، وأسس مركز البعثة الكورية التابع للوكالة في أبريل/ نيسان 2017.

وتعهد كيم وترامب خلال قمتهما في سنغافورة بالعمل من أجل تحقيق السلام بين بلديهما، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

لكن لم يتحقق الكثير في هذا الصدد، ومن المقرر أن يجتمعا مجددًا، يومي الأربعاء والخميس، في هانوي.

ومن المتوقع أن يركزا على الخطوات التي يمكن أن تتخذها بيونغ يانغ نحو نزع السلاح النووي، والتنازلات التي يمكن أن تقدمها واشنطن في المقابل.

وقال آندرو كيم: إن الزعيم الكوري الشمالي عبّر عن رغبة قوية في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، باعتباره سبيلًا لبناء الثقة بينهما، وهو ما قال عنه إنه مطلوب لإنهاء برنامج الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء، اليوم السبت، عن مصدر دبلوماسي كوري شمالي، قوله: إن زعيم البلاد غادر بيونغ يانغ ظهرًا على متن قطار متجهًا إلى فيتنام.

ولم تؤكد وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بعد رحلة كيم إلى فيتنام، أو قمته المزمعة مع ترامب.