نائب الرئيس الإيراني يصف الأوضاع في بلاده بالخطيرة والصعبة

وصف النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الأوضاع في بلاده بـ“الصعبة والخطيرة“، داعيًا النخب الأكاديمية والمثقفين إلى مساعدة الحكومة لتجاوز تلك العقوبات.

وقال جهانغيري، في كلمة له ألقاها بالعاصمة طهران؛ بمناسبة الذكرى السنوية المئة لتأسيس جامعة الخوارزمي في طهران: ”الأوضاع في البلاد خطيرة وصعبة، وأصبحت مواردنا الطبيعية قليلة“، مضيفًا: ”نحن نطلب مساعدة النخب الأكاديمية لتجاوز العقوبات الأمريكية التي تستهدف الحكومة والشعب الإيراني“.

ونقلت وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية عن جهانغيري، تأكيده على أن الولايات المتحدة تسعى إلى انهيار اقتصادي شامل في إيران؛ في ظل عقوبات شديدة، منوهًا بأن تطور هذا البلد من خلال الاعتماد على النخب الأكاديمية هو رأس المال البشري الكبير لإيران.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية النووية، في مايو الماضي، وقامت واشنطن بإعادة فرض عقوبات صارمة وشديدة ضد طهران، على شكل حزمتين استهدفت الثانية منهما النفط والمصارف.