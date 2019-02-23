وزير ياباني يعتذر علنًا بعد تأخره 3 دقائق

رغم أن الوصول متأخرًا عن الاجتماعات، لا يعتبر خطأ قاتلًا في الثقافة اليابانية، إلا أن الوزير يوشيتاكا ساكورادا، الذي يتولى الوزارة المكلفة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، أصر على الاعتذار علنًا؛ عقب وصوله متأخرًا مدة 3 دقائق إلى اجتماع برلماني.

ومع ذلك، لم يشفع اعتذار الوزير عند المعارضة في البلاد، فقد استثمرت هذه الحادثة لتسليط الضوء على ما ترى أنه إخفاق من جانب الوزير، حيث اعتبر برلمانيون معارضون للحكومة، أن تأخر ساكورادا يعكس ”عدم احترام منصبه“.

ولم يكتف البرلمانيون المعارضون بذلك، بل قاطعوا اجتماعًا للجنة الميزانية مدة 5 ساعات؛ احتجاجًا على تأخر الوزير، في حين أظهر المعارضون انتقادًا شديدًا لساكورادا بعد سلسلة من الهفوات وقع فيها مؤخرًا.

وحسب ما نشرت قناة ”بي بي سي“ البريطانية، فقد تعرض ساكورادا في 2016، للانتقاد بعد أن وصف مَن يُعرفن بـ ”نساء المتعة“، من الكوريات اللواتي أُجبرن على العمل في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية، زمن الحرب العالمية الثانية بـ“عاهرات محترفات“.

ومن هفوات الوزير أيضًا، قوله إنه ”لم يستخدم أبدًا أي جهاز حاسوب“، مضيفًا أنه ”دائمًا ما يعهد بالعمل إلى مرؤوسيه“.

وفي استطلاع للرأي، أجرته صحيفة ”أساهي“ اليابانية مؤخرًا، عمّا إذا كان ساكورادا مناسبًا لمنصبه، قالت نسبة 65% من عينة الاستطلاع، إنه ”غير مناسب“، بينما قالت نسبة 13% إنه ”مناسب“.