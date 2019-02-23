تمهيدًا لقمة ثانية مع ترامب.. زعيم كوريا الشمالية يزور فيتنام ”في الأيام المقبلة“

المصدر: ا ف ب

أعلنت فيتنام، اليوم السبت، عن زيارة ”في الأيام المقبلة“ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى هانوي، التي تستعد لاستضافة قمة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وقالت هيئة ”باو كوك تي“ الإعلامية الناطقة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية إن ”كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى فيتنام في الأيام المقبلة“.

وذكرت مصادر عدة لوكالة فرانس برس، أمس الجمعة، أن كيم سيصل إلى هانوي في وقت متأخر من الخامس والعشرين من شباط/فبراير الجاري، أو في 26 من الشهر نفسه.

ويفترض أن يلتقي كيم وترامب في 27 و28 شباط/فبراير الجاري في هانوي، في ثاني قمة بينهما تهدف إلى بحث نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وسيسافر الزعيم الكوري الشمالي بالقطار حتى دونغ دانغ بالقرب من الحدود مع الصين، وسيواصل بالسيارة طريقه إلى هانوي التي تبعد 170 كيلومترًا.

وأعلنت فيتنام أن السير على هذا الطريق ممنوع من الساعة 06:00 إلى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي من 26 شباط/فبراير الجاري، ما يوحي بأن كيم سيسلك هذا الطريق السريع المزدحم عادة.

وعززت فيتنام أيضًا الإجراءات الأمنية في محطة القطارات في دونغ دانغ، وعلى طول الطريق المؤدي إلى هانوي.

وذكر صحفيون أنهم شاهدوا اليوم السبت أعدادًا كبيرة من قوات الأمن المسلحة في هذه المنطقة.