هجوم مسلّح على قافلة أمريكية في الموزمبيق

المصدر: ا ف ب

تعرّضت قافلة لمجموعة ”أناداركو“ النفطية الأمريكية لهجوم، الخميس، في شمال موزمبيق، حيث تنشط مجموعات متطرفة مسلحة، كما ذكرت مصادر في الشركة.

وقالت المصادر التي لم ترغب في الكشف عن هويتها، إن قافلة الآليات تعرضت للهجوم أمس الخميس، ولم يصب أي من عناصرها.

ووقع الهجوم على طريق يربط موسيمبوا دا برايا بمركز بالما الحساس للصناعة النفطية التي تطورت في موزمبيق بعد اكتشاف احتياطات نفطية كبيرة.

وقطع مسلحون الطريق وهاجموا القافلة بأسلحة نارية.

ورصدت ”أناداركو“ مليارات الدولارات لاستثمارها في احتياطيات الغاز المكتشفة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لموزمبيق.

وبالإضافة إلى الامتياز الممنوح لمجموعة ”أناداركو“ الأمريكية، مُنحت امتيازات أيضًا في المنطقة إلى شركة ”إيني“ الإيطالية وشركة ”سي أن بي سي“ الصينية وشركة ”غالب“ البرتغالية.