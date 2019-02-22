وصول مساعدات أمريكية مخصصة لفنزويلا إلى جزيرة كوراساو‎

المصدر: ا ف ب

حطت، الخميس، طائرة تحمل مساعدات غذائية وطبية أمريكية في جزيرة كوراساو في البحر الكاريبي، حيث ينتظر أن يتم شحنها مجددًا بحرًا إلى فنزويلا التي تعهدت حكومتها بمنع دخول أي مساعدات.

وشوهدت الطائرة وهي تهبط في المطار في كوراساو، الجزيرة الهولندية، التي باتت إحدى النقاط المحورية في المواجهة بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو.

واحتفل أكثر من عشرة أشخاص من مناصري المعارضة الفنزويلية بوصول الطائرة الآتية من ميامي ورددوا النشيد الوطني الفنزويلي.

وبدأ عمال بتفريغ المساعدات، حيث كان بالإمكان رؤية صناديق عبوات مياه.

ولفت منظمو العملية، إلى أن البضائع سوف تساعد في تخفيف معاناة الفنزويليين في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وقال أحدهم وهو ميغيل رودريغيز، إن ”الطائرة تحمل 50 طنا من المواد الغذائية والطبية للفنزويليين الذين هم بأمس الحاجة إليها“.

وأضاف، أن ”هناك سفينة في حالة جاهزية لنقل المساعدات إلى فنزويلا التي تقع سواحلها على بعد 40 ميلا من كوراساو“. مشيرا إلى أن ”المساعدات سوف تنقل، السبت، إلى مرفأ قريب بانتظار الحصول على الإذن من الحكومة المحلية لشحنها إلى فنزويلا“.

وقال: ”نحن ننتظر أن تصبح الظروف مواتية، نريد أن يتم حل هذا الأمر في الساعات المقبلة حتى تصل المساعدات إلى فنزويلا“.

ووصف مادورو هذه المساعدات بأنها ”استعراض“ وتمهيد لغزو أمريكي، فيما تظاهر مناصروه في الشوارع رفضًا لها واعتبروها ”خدعة“.

وتعهد مادورو بمنع دخول المساعدات الأمريكية عبر الحدود مع كولومبيا والبرازيل، كما أمرت حكومته بتعليق الرحلات البحرية بينها وبين كوراساو.