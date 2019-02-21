ترامب وأردوغان يبحثان الانسحاب الأمريكي من سوريا

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا بما يتماشي مع المصالح المشتركة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، مساء الخميس، بحسب ما نقلت ”الأناضول“ عن مصادر في الرئاسة التركية.

وذكرت المصادر أن الرئيسين ترامب وأردوغان بحثا المستجدات الأخيرة في سوريا، وأكدا أهمية دعم العملية السياسية فيها.

وأضافت أن الرئيسين ”أكدا عزم البلدين المشترك على مكافحة كافة أشكال الإرهاب“.

وأشارت إلى أن الجانبين ”اتفقا أيضًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية، ورفع حجم التجارة البينية إلى 75 مليار دولار سنويًا“.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر ترامب سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم داعش، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس/ آذار، أو أبريل/ نيسان المقبلين.

وسبق أن أكد مسؤولون أمريكيون وجود اتصالات فعالة مع تركيا بخصوص الشأن السوري، مشيرين إلى أن ”جزء منها خاص بتحقيق الانسحاب الآمن، وتحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا“.