”التحالف“ يحقق في مقتل المتشدد الفرنسي فابيان كلان بسوريا

قال مصدر فرنسي، اليوم الخميس، إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم داعش يتحقق مما إذا كان الجهادي الفرنسي فابيان كلان الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات باريس 2015 قد قتل في سوريا.

وأضاف المصدر ”تجري عمليات تحقق ومراجعة“.

وكانت إذاعة ”فرانس إنفو“ وقناة تلفزيون ”بي.إف.إم“ قد ذكرتا الجمعة أن كلان قتل وأصيب شقيقه جان ميشيل إصابة خطيرة في غارة جوية نفذها التحالف في بلدة الباغوز، آخر جيب لتنظيم داعش في شمال شرق سوريا.

وتم تحديد هوية كلان بأنه الرجل الذي ظهر صوته في تسجيل يعلن مسؤولية التنظيم عن الهجمات التي أدت إلى مقتل 129 شخصًا وإصابة أكثر من 350 آخرين في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، وأحجم الجيش الفرنسي ووزارة الداخلية الفرنسية عن التعليق.