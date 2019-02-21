بينهم محامون ونواب.. تجمع العشرات في إسطنبول للتنديد بمحاكمة صحفيين‎ (صور)

المصدر: أ ف ب

تجمّع نحو 100 شخص، اليوم الخميس، أمام محكمة في إسطنبول للتنديد بأحكام بحق صحافيين يعملون في صحيفة معارضة.

وكانت محكمة استئناف أكدت يوم الثلاثاء الماضي، أحكامًا بالسجن تتراوح بين عامين ونصف العام وأكثر من 8 سنوات، بحق 14 مسؤولًا وصحافيًا سابقًا في صحيفة ”جمهوريت“ المنتقدة لسياسات رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

ورفع المحتجون، ومن بينهم محامون ونواب، ملصقات رُسمت عليها وجوه الصحافيين المحكوم عليهم.

وقال تورا بكين، أحد محامي الصحفيين، ”إنها لحظة تذكر بما كنا نقوله منذُ بداية هذه القضية وهو أن قرار المحكمة يؤشر لنهاية حرية الصحافة“.

وحُكم على 14 صحافيًا سابقًا في ”جمهوريت“، وبينهم رئيس التحرير مراد صابونجي وكاتب العمود قدري غورسيل، في شهر نيسان/إبريل من عام 2018 بتهمة مساعدة ”منظمات إرهابية“.

ونفى الصحافيون التهم ونددوا بالمحاكمة، معتبرين أنها مناورة من السلطة بهدف القضاء على الصحيفة.

ولم يعد أحد من الصحافيين المحكوم عليهم يعمل في الصحيفة التي غادروها أو طردوا منها بعد تغيير لم يعلن عنه مسبقًا في فريق إدارتها في عام 2018.

وأثارت محاكمة هؤلاء الصحافيين إدانة الجهات الحقوقية ودول غربية.

وما زال بإمكان المحكوم عليهم الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، وذكر محاموهم أن 8 من المحكومين يجب أن يعودوا إلى السجن.