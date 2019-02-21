مناورات إيرانية تستخدم صواريخ بحرية للمرة الأولى

تنطلق يوم غد الجمعة مناورات واسعة للقوات المسلحة الإيرانية، تستخدم فيها أنواع الأسلحة، بينها صواريخ بحرية تطلق من الغواصات للمرة الأولى في هذه المناورات الدورية.

وقال قائد سلاح البحر الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، إن ”مناورات الولاية 97 ستنطلق يوم غد الجمعة وتستمر ثلاثة أيام وستشارك فيها مختلف القطاعات العسكرية“، مضيفًا ”ستستخدم القوات المسلحة الإيرانية غواصة ”فاتح“، وستطلق صواريخ بحرية من الغواصات للمرة الأولى في هذه المناورات الدورية“.

وأوضح الأدميرال خانزادي أن ”المناورات ستشمل منطقة مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي“.

وفي 17 من فبراير الجاري، كشفت القوات الإيرانية عن صناعة غواصة يطلق عليها ”فاتح“ مجهزة بمنظومة صواريخ ”كروز“، وتم الإعلان عنها بحضور الرئيس حسن روحاني خلال زيارته الأحد الماضي إلى مدينة بندر عباس جنوب إيران.

وتشارك في المناورات غواصة ”فاتح“ المجهزة بنظام صاروخي موجه يدويًا وقادرعلى العمل تحت الماء لمدة تصل إلى خمسة أسابيع، وفق ما أشارت إليه وكالة الأنباء الرسمية الحكومية ”إيرنا“، في تقرير لها.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن هذه الغواصة الحديثة منتجة محليًا، وإنها قادرة على إطلاق صواريخ كروز، مضيفة أنها ”مجهزة بنظام رادار صوتي متطور يمكنه التعرف على سفن العدو“.

وقالت وكالة مهر للأنباء إن الغواصة قارة على حمل 600 طن ومجهزة بطوربيدات وألغام بحرية ويمكنها تشغيل أكثر من 200 متر تحت مستوى سطح البحر لمدة تصل إلى خمسة أسابيع.