لودريان يؤكد توقيف فرنسية في إيران

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يوم الأربعاء، أن السلطات الإيرانية أوقفت مواطنة فرنسية، في تشرين الأول/أكتوبر، ”لتوقيعها عقدًا غير قانوني“ و“الإقامة من دون إذن“، مؤكدًا بذلك معلومات تداولتها وسائل إعلام.

وجاء تصريح الوزير ردًا على سؤال في الجمعية الوطنية قدمته النائبة عن جزر المارتينيك جوزيت مانين، وتناول قضية المواطنة التي أشارت إليها صحيفة ”فرانس أنتيل“، حيث أكد ”لودريان“ أن نيللي إيرين كانبيرفيل موقوفة في إيران ”منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2018، لتوقيعها عقدًا غير قانوني، وإقامتها من دون إذن“.

وأشار إلى أن الفرنسية أُوقفت في جزيرة كيش الإيرانية، مبينًا أن السلطات ”على تواصل مع العائلة ومع سلطات الدولة التي أوقفتها، بهدف تحسين وضع السيدة إيرين مع احترام الآليات المعمول بها في إيران“.

وبيّن أن ”الخدمات القنصلية (الفرنسية) تمكنت من لقائها مرارًا“، حيث ”لم تشتكِ من ظروف توقيفها، وبدت في صحة جيدة“، لكنه استدرك بالقول:“لا أستطيع أن أقول المزيد لأن العائلة لا تريد دعاية حول هذه القضية“.

وكانت صحيفة ”فرانس أنتيل“ ذكرت أن نيلي أيرين كانبيرفيل (59 عامًا) والتي تدير شركة متخصصة في الاستيراد والتصدير كانت توجهت إلى إيران في تشرين الأول/أكتوبر لبحث إمكان شراء خامات صناعية.