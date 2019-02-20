”الناتو“ يرفض التهديد الروسي للدول الغربية ويعتبره ”غير مقبول“

عبّر حلف شمال الأطلسي ”الناتو”، يوم الأربعاء، عن رفضه تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر صواريخ جديدة قادرة على ضرب أراضي دول الحلف، معتبرًا بأنها ”غير مقبولة“.

وقال ”بيرس كازاليت“، نائب المتحدث باسم الحلف: إن ”التصريحات الروسية التي تهدد باستهداف الحلفاء غير مقبولة. وندعو روسيا إلى التركيز على العودة إلى الالتزام بمعاهدة حظر الصواريخ النووية المتوسطة المدى“.

وأكد أن ”الناتو حلف دفاعي يقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن جميع دوله ضد أي تهديد. لا نريد سباق تسلح مجددًا، وقد دعا الحلفاء روسيا مرارًا إلى تدمير صواريخها المتوسطة المدى بشكل يمكن التحقق منه“.

وكان بوتين أعلن، في وقت سابق الأربعاء، أن روسيا قد ترد على تطوير الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا، بـ“نشر أسلحة قد تُستخدم ليس ضد الأراضي التي ينطلق منها تهديد مباشر فحسب، بل أيضًا ضد الأراضي، حيث مراكز صنع قرار استخدام صواريخ تهددنا“.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري انسحابها من معاهدة حظر الصواريخ النووية المتوسطة، بحجة أن روسيا انتهكتها للعديد من السنوات بنشر منظومة صواريخ جديدة، فيما تنفي موسكو ذلك، ولوحت بالانسحاب من المعاهدة.

وأكد الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، مرارًا في الأسابيع الأخيرة أن الحلف لن ينشر أسلحة نووية جديدة تطلق من البر، ردًا على الصواريخ الروسية.