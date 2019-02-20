تركيا تجدد رفضها لشراء صواريخ باتريوت بشروط أمريكية

جددت تركيا رفضها شراء منظومة صواريخ بارتريوت الأمريكية، التي عرضت واشنطن بيعها على أنقرة بشرط التخلي عن صفقة مع روسيا لشراء أنظمة إس-400.

وقال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، اليوم الأربعاء، إن من المستحيل أن تقبل تركيا عرضًا قدمته لها الولايات المتحدة لشراء أنظمة باتريوت الدفاعية بصيغته الحالية، مضيفًا أن المحادثات مستمرة بهذا الشأن.

وأضاف إسماعيل دمير لمحطة (إن.تي.في) أن تركيا ستتسلم مقاتلتين من طراز إف-35 من شركة لوكهيد مارتن الشهر المقبل.

وقبل أيام نقلت نفس القناة عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده لن تتراجع عن صفقتها لشراء أنظمة إس-400 الصاروخية من روسيا، وذلك بعد يوم من انقضاء مهلة غير رسمية وضعتها واشنطن لأنقرة للرد على عرض آخر.

وأضاف أن تركيا مستعدة لشراء أنظمة باتريوت من الولايات المتحدة طالما تخدم الصفقة المصالح التركية، لكن هناك قضايا بشأن التسليم والإنتاج ما زالت قيد النقاش مع واشنطن.

وكان مسؤولون أمريكيون قد حذروا من أن شراء تركيا أنظمة إس-400 الروسية الدفاعية، سيعرض صفقة بيع طائرات إف-35 لتركيا للخطر وربما يؤدي أيضًا لفرض عقوبات أمريكية.

ووضع مسؤولون أمريكيون مهلة غير رسمية لأنقرة انتهت في 15 فبراير/ شباط للرد على عرض أمريكي منافس، لشراء أنظمة باتريوت.