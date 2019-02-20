إيران تدعو سفن الصيد الصينية إلى مغادرة مياهها

دعا قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري اليوم الأربعاء سفن الصيد الصينية إلى مغادرة المياه الإيرانية، ومراجعة جميع الاتفاقيات التي تتعلق بالسماح لها بالصيد في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء نادي المراسلين ”جوان“ عن القائد البحري في الحرس الثوري قوله ”يجب على سفن الصيد الصينية أن تغادر المياه الإقليمية الإيرانية ويجب إلغاء جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذه القضية“.

وخلال زيارة إلى جزيرة قشم الإيرانية (الواقعة في مضيق هرمز) ، حث تنكسيري أيضًا الصيادين المحليين على ممارسة تجارتهم في الخليج وخليج عُمان.

ويشكو صيادو الأسماك الإيرانيون من أن سفن الصيد الصينية التي تعمل قبالة ساحل إقليم سيستان بالوتشيستان في إيران، متهمة بأنها ”استنزفت الموارد البحرية للمنطقة“.

والأسبوع الماضي، أعلنت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، الاستيلاء على عدد من سفن الصيد الصينية والإيرانية بالقرب من قاعدة إمام البحرية التابعة للحرس في مقاطعة ”جاسك“ التابعة لمحافظة هرمزغان المطلة على الخليج العربي.

ولأكثر من 10 سنوات، تم ترخيص أكثر من 100 سفينة صيد صناعية من قبل منظمة مصايد الأسماك لاستغلال أنواع معينة من الأسماك تسمى فوانيس الأسماك في خليج عُمان والخليج.