ترامب يوقّع تشريعًا يمهد لإنشاء قوة الفضاء الأمريكية

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة نحو إنشاء قوة فضاء أمريكية، كفرع جديد من القوات المسلحة مخصص للتعامل مع التهديدات في الفضاء.

ووقَّع ترامب ما يسمى بالأمر الرابع لسياسة الفضاء والذي يضع الأساس لمبادرة تشريعية يمكن أن تؤدي إلى إنشاء قوة فضاء كفرع جديد للقوات المسلحة مماثلة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية.

وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض إن قوة الفضاء تمثل أولوية للأمن القومي.

وتُوجّه المذكرة وزارة الدفاع إلى ”حشد مواردها الفضائية للردع والتصدي للتهديدات في الفضاء“، من خلال إنشاء القوة التي ستكون جزءًا من القوات الجوية، ويحتاج إنشاء قوة الفضاء إلى مصادقة الكونغرس.