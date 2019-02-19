الجيش الفنزويلي ”في حالة تأهب“ لمواجهة أي خرق لحدود البلاد‎

المصدر: أ ف ب

أعلن الجيش الفنزويلي، اليوم الثلاثاء، أنه ”في حالة تأهب“ استعدادًا لمواجهة أي خرق لحدود البلاد، وكرَّر تأكيد ولائه ”الذي لا يتزعزع“ للرئيس نيكولا مادورو، بعد التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو في بيان، وإلى جانبه عدد من قيادات الجيش:“إن الجيش سيُبقي على انتشاره، وبحالة تأهب على طول الحدود، لمواجهة أي خرق لسيادة الأراضي“.

وأضاف:“نؤكد الطاعة والولاء اللذين لا يتزعزعان“ للرئيس مادورو.

ويواجه مادورو دعوات للتنحي عن منصبه، فيما تعاني البلاد من نقص في الغذاء والدواء.

وتستمر القيادة العليا للجيش حتى الآن بدعمها العلني لمادورو.

وكان خوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، نصّب نفسه الشهر الماضي رئيسًا بالوكالة، وقد اعترفت به نحو خمسين دولة رئيسًا انتقاليًا.

ووجّه ترامب، الإثنين، تحذيرًا شديد اللهجة للقادة العسكريين الفنزويليين بأنهم قد ”يخسرون كل شيء“ في حال رفضوا دعم المعارض غوايدو.

ورفض بادرينو تهديدات ترامب، ووصفه بأنه رئيس ”مغرور“.

وقال إنه إذا حاولت قوى أجنبية المساعدة بتنصيب حكومة جديدة بالقوة، فإنها ستُضطر للقيام بذلك ”على جثثنا“.