لافروف: أمريكا تسعى لتقسيم سوريا وإنشاء ”دويلة“ شرق الفرات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى ”تقسيم سوريا وإقامة دويلة على الضفة الشرقية لنهر الفرات“.

وأضاف لافروف، في تصريح صحفي، أن ”واشنطن تمنع حلفاءها من الاستثمار في إعادة بناء البنية التحتية ببقية أنحاء سوريا (المناطق الخاضعة لسيطرة النظام)“، بحسب وكالة ”سبوتنيك“ المحلية.

وتابع الوزير: ”بعبارة أخرى، مهمة استعادة السيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، التي وقع عليها المجتمع الدولي برمته بما في ذلك الولايات المتحدة، كانت في الواقع بالنسبة للولايات المتحدة مجرد مناورة لحرف الأنظار“.

ولفت لافروف إلى أن ”هدف واشنطن أصبح أكثر وضوحًا، وهو تقسيم سوريا وإقامة دويلة على الضفة الشرقية“.

وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم ”داعش“، لكن من دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا ربما تتواصل حتى آذار/ مارس، أو نيسان/ أبريل المقبلين.