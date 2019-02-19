إيران تكشف هوية أحد منفذي هجوم زاهدان

أعلن قائد رفيع في الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، تحديد هوية أحد منفذي الهجوم الأخير على قوات الحرس بمدينة زاهدان جنوب شرق إيران، مبينًا أنه مواطن باكستاني يدعى حافظ محمد علي.

جاء ذلك على لسان العميد محمد باكبور قائد القوات البرية في الحرس الثوري، خلال مجلس عزاء لمقتل 27 من قوات الحرس الثوري بهجوم زاهدان، الذي تبناه تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض للنظام في طهران.

وقال العميد باكبور إن ”بعض الأعضاء الآخرين في الفريق المهاجم المنتسب إلى جماعة جيش العدل هم -أيضًا- من الباكستانيين، فيما تمكن آخر يدعم الفريق من الخروج من إيران عقب تنفيذ الهجوم“.

وكشف أن ”3 أعضاء في عناصر تنظيم جيش العدل هو مواطنون إيرانيون من إقليم سيستان وبلوتشستان، ألقي القبض على اثنين منهم؛ فيما فر الثالث“.

وأكد الجنرال باكبور، أن ”الفريق المهاجم مجهز بشكل جيد، ويعتزم إطلاق عمليات كبيرة داخل إيران“.

وأعلن ما يسمى بـ“جيش العدل“ الذي يتخذ من باكستان مقرًّا له، والذي قام بالعشرات من العمليات داخل إيران في السنوات الأخيرة، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الأربعاء الماضي، وأوقع 27 قتيلًا و13 جريحًا، على الطريق الرابط بين مدينتي خاش وزاهدان جنوب شرق إيران.