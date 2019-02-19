محكمة تركية تؤيد سجن 14 من صحفيي وموظفي صحيفة ”جمهوريت“

ذكرت صحيفة ”جمهوريت“ التركية المعارضة الثلاثاء، أن محكمة استئناف تركية أيدت حكمًا بسجن 14 من صحفييها وإدارييها، وأن السلطات ستعيد عددًا منهم إلى السجن لقضاء الفترات المتبقية من أحكامهم.

وكانت محكمة قد قضت العام الماضي بسجن 14 من العاملين في الصحيفة، التي ما زالت من الأصوات القليلة المنتقدة للحكومة، وذلك بعد اتهامهم بالإرهاب ودعم رجل الدين المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وعبرت منظمات حقوقية عن قلق متزايد بشأن حرية الصحافة في تركيا، واتهمت الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في إسكات المعارضة.

وأفادت ”جمهوريت“ بأن ”محكمة استئناف قضت بأن المحاكمة قانونية وأيدت الأحكام الصادرة ضد موظفيها“، مضيفة أن ”مدد السجن التي تقل عن خمس سنوات صارت نهائية، وأن الأحكام التي تزيد على ذلك ستنظرها محكمة أعلى درجة“.

وأضافت الصحيفة أن ”المحكوم عليهم بالسجن أقل من خمس سنوات عددهم خمسة من الصحفيين والإداريين وسيقضون باقي العقوبة“، موضحة أن ”رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو من بين من عوقبوا بالسجن لمدة زادت عن خمس سنوات“.

ومنذ محاولة الانقلاب، سجنت السلطات أكثر من 77 ألف شخص على ذمة المحاكمة، وفصلت نحو 150 ألفًا آخرين من وظائفهم المدنية والعسكرية.