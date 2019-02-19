عمران خان: باكستان سترد إذا تعرضت لهجوم من الهند

هدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، يوم الثلاثاء، بأن بلاده ”سترد“ إذا تعرضت لـ“هجوم“ من الهند.

وأكد خان أن بلاده لا علاقة لها بتفجير انتحاري أسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية في كشمير الأسبوع الماضي.

وشدد على أنه ”ما من سبيل لتهدئة التوتر إلا عبر الحوار، لكن باكستان سترد إذا تعرضت لهجوم من الهند“.

وأضاف أن ”الهند وجهت الاتهامات لباكستان من دون أي دليل“، وأن حكومته ”مستعدة للتعاون مع نيودلهي في التحقيق بشأن الانفجار الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير“.

واتهم أكبر قائد عسكري هندي في منطقة كشمير المتنازع عليها، يوم الثلاثاء، وكالة المخابرات الباكستانية، بأنها ضالعة في الهجوم الذي استهدف قافلة أمنية الأسبوع الماضي، وأعلنت جماعة متشددة مقرّها باكستان مسؤوليتها عنه.

وقال اللفتنانت جنرال ”كيه. جيه. إس ديلون“ للصحفيين: ”نتعقب القيادة العليا منذ الهجوم.. كان بتوجيه من خارج الحدود من قبل وكالة المخابرات الباكستانية وباكستان وقادة جيش محمد“.