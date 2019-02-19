16 ولاية أمريكية تطعن أمام القضاء بدستورية إعلان حالة الطوارئ

المصدر: ا ف ب‎

قدَّمت 16 ولاية أمريكية -الاثنين- دعوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وتتّهم الدعوى التي قدَّمت إلى محكمة فيدرالية في كاليفورنيا الرئيس ترامب بخرق الدستور في بندين، يتعلق أولهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونغرس القرار النهائي في الشؤون المتعلقة بالماليّة العامّة للدولة.

كما تتهم الولايات الـ16 وزارة الأمن الداخلي الفيدرالية بخرق قانون حماية البيئة، بسبب عدم تقييمها الأثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا ونيومكسيكو.

وحسب الدعوى، فإن ترامب ”أغرق البلاد في أزمة دستورية بمحض إرادته“.

وكان المدّعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا، أعلن في وقت سابق أن ولايته وولايات أخرى ستتقدم سويًّا بهذه الدعوى كونها تعتبر نفسها متضررة من قرار ترامب الذي يحرمها أموالاً مخصصة في الأصل لمشروعات عسكرية وللمساعدات الطارئة في حالات الكوارث.

وبالإضافة إلى كاليفورنيا، فإن الولايات التي تقدَّمت بالدعوى هي: كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، إيلينوي، ماين، ميريلاند، ميتشيغان، مينيسوتا، نيفادا، نيوجيرسي، نيومكسيكو، نيويورك، أوريغون، وفيرجينيا.

وارتفعت في الولايات المتحدة أصوات الرافضين لإعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية بسبب الجدار الحدودي مع المكسيك، ولم تقف هذه الأصوات عند حدود المعارضة الديمقراطية، بل تعدّتها إلى العديد من السناتورات الجمهوريين الذين اعتبروا لجوء الرئيس إلى هذا الإجراء الاستثنائي سابقة خطيرة، وتجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية.

وكان ترامب أعلن الجمعة حالة الطوارئ الوطنية للتصدي لما وصفه بـ ”اجتياح“ المخدرات والعصابات وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وتتيح حالة الطوارئ لترامب تجاوز الكونغرس من أجل الحصول على أموال فيدرالية من مصادر أخرى لتمويل بناء الجدار الحدودي، بعدما اصطدمت جهود الرئيس لإقناع الكونغرس برصد المال الكافي لتشييد هذا الجدار بحائط مسدود.

وبعد أكثر من عامين في البيت الأبيض، وأسابيع من المفاوضات، ومعركة لي ذراع حامية مع الديمقراطيين، وأطول فترة إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية في تاريخ الولايات المتحدة، لم يحصل ترامب من الكونغرس إلا على ربع الميزانية اللازمة لبناء الجدار.