أصابع الاتهام تحوم حول روسيا وإيران بعد هجوم إلكتروني استهدف البرلمان الأسترالي

وجه محللون سياسيون أصابع الاتهام، لكل من روسيا والصين وإيران، بالوقوف وراء هجوم إلكتروني اخترق شبكات الأحزاب السياسية الكبيرة في أستراليا.

وفي حين تتجه أستراليا إلى إجراء انتخابات بحلول أيار/ مايو المقبل، دعت السلطات أعضاء البرلمان هذا الشهر إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بعد أن رصدت وكالة المخابرات الإلكترونية هجومًا على شبكة الكمبيوتر الخاصة بالبرلمان الوطني.

وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون -وهو يعلن عن تقييم أولي من المحققين- إن المتسللين الإلكترونيين اخترقوا شبكات الأحزاب السياسية الكبيرة بالبلاد.

وقال للبرلمان: ”خبراؤنا في مجال الإنترنت يعتقدون أن جهة تابعة لدولة متطورة هي المسؤولة عن هذا النشاط الخبيث“.

ولم يكشف موريسون عن المعلومات التي تم الوصول إليها، لكنه قال إنه لا يوجد دليل على التدخل في الانتخابات.

وفي حين لم يذكر موريسون أي مشتبه بهم، فإن المحللين يقولون إن الشبهات تحوم على الأرجح حول الصين وروسيا وإيران.

وقال رئيس المركز الدولي للسياسات الإلكترونية في المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية فيرجوس هانسون: ”عندما نبحث في الدافع فعليك أن تقول إن الصين هي المشتبه به الرئيس، بينما لا يمكن استبعاد روسيا أيضًا“.