باكستان تستدعي سفيرها لدى الهند وسط تصاعد التوتر بين البلدين

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الاثنين، سفيرها لدى الهند، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل: ”استدعينا مفوضنا السامي في الهند للتشاور“.

وأضاف فيصل في تغريدة على ”تويتر“ أن المفوض السامي ”غادر نيودلهي هذا الصباح“.

واستدعت الهند سفيرها في باكستان الأسبوع الماضي، لمناقشة العلاقات مع إسلام آباد في أعقاب تفجير انتحاري في منطقة كشمير المتنازع عليها، أسقط 44 قتيلًا من قوات الأمن الهندية.

وتقول نيودلهي إن ”باكستان ضالعة في الهجوم، وهو ما تنفيه إسلام آباد“.