مقتل 4 جنود هنود خلال اشتباكات مع مسلحين في كشمير

قُتل 4 جنود ومدني في اشتباكات مسلحة في إقليم كشمير المتنازع عليه، يوم الاثنين، بحسب مسؤول بالشرطة الهندية، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الهند حملة ملاحقة لمن يشتبه بأنهم أعضاء بجماعة متشددة قتلت 44 من قوات الأمن الهندية الأسبوع الماضي.

وطوقت الشرطة قرية ”بنجلان“ في منطقة بولواما في كشمير، حيث هاجم انتحاري قافلة لقوات الأمن يوم الخميس باستخدام سيارة ملغومة.

وقال مسؤول آخر بشرطة الولاية، طلب عدم نشر اسمه لأن العملية لم تنته بعد، إن معلومات وردت إليهم عن وجود ما يصل إلى 3 متشددين من جماعة جيش محمد التي تتمركز في باكستان، بينهم أجانب، داخل منزل في القرية.

وفرضت السلطات حظرًا للتجول في بولواما، وطلبت الشرطة من المواطنين البقاء داخل منازلهم.

وقال صحفي في بولواما، يدعى محمد يونس، إن القوات تفتش القرية فيما يتم إجلاء المدنيين من منازل متاخمة بعد أن تقطعت بهم السبل.

وتنفي باكستان أي صلة لها بالهجوم على قافلة قوات شرطة الاحتياط الأسبوع الماضي.