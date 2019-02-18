فنزويلا تمنع دخول نواب أوروبيين.. وغوايدو يسعى لحشد مليون متطوع

المصدر: ا ف ب

منعت الحكومة الفنزويلية 5 نواب أوروبيين من دخول البلاد، ما دفع بزعيم المعارضة خوان غوايدو إلى الرد بغضب على هذا التصرف، خاصة أنه صاحب الدعوة للوفد الأوروبي لزيارة كراكاس.

وقال العضو الإسباني في البرلمان الأوروبي استيبان غونزاليس بونس، الذي ترأس الوفد: ”نحن نتعرض للطرد من فنزويلا، جوازات سفرنا صودرت ولم يتم إبلاغنا بسبب الطرد“.

ويرافق غونزاليس بونس مواطنيه إغناسيو سالافرانكا وغبريال ماتو أدروفر إضافة إلى الهولندية أستير دي لانغ والبرتغالي باولو رانغيل، وجميعهم أعضاء في حزب الشعب الأوروبي المحافظ.

واستنكر غوايدو قرار الحكومة على موقع ”تويتر“ وقال في تغريدة إن المجموعة تعرضت للطرد على يد ”نظام معزول تزداد عدم عقلانيته“.

وأضاف: ”المغتصب هو من يرفع كلفة ما بات الآن حقيقة: انتقال السلطة“، في إشارة إلى الرئيس نيكولاس مادورو.

ويسعى غوايدو إلى حشد مليون متطوع بحلول 23 شباط/ فبراير للتوجه إلى الحدود لتسلم ونقل المساعدات الإنسانية المكدسة في دول الجوار، ما قد يدفع إلى اختبار قوة مع الجيش الفنزويلي الموالي لمادورو.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية أفقرت ملايين الأشخاص وسط نقص في السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.

وأكد مادورو أنه سيمنع دخول المساعدات الإنسانية التي وصفها بـ“الاستعراض“.