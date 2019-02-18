مقتل 6 جنود باكستانيين في هجومين منفصلين قرب الحدود الإيرانية

قتل 6 جنود باكستانيين الاثنين، في هجومين مسلحين منفصلين على قوات أمن بإقليم بلوشستان الواقع على الحدود مع إيران، حسب ما أفادت الشرطة.

ونقلت وكالة أنباء ”أسوشتد برس“ عن ضابط الشرطة المحلية، هداية الله، أن ”4 جنود قتلوا عندما فتح مسلحون النار على قوات أمن في بلدة تورتات، وقتل جنديان آخران في هجوم مماثل ببلدة لورالي، الأحد“.

ولم تعلن أيُّ جهة مسؤوليتها عن الهجومين حتى الساعة الـ 05:50 بتوقيت غرينتش.

ويأتي الهجومان بعد أيام من هجوم على الحرس الثوري الإيراني قتل فيه 27 شخصًا.

وتدعي إيران أن الهجوم ”تم التخطيط له وتنفيذه من داخل باكستان“، وهو ما نفته إسلام أباد.