ليبرمان يقدم شكوى ضد ”غوغل“.. والسبب كلمة جاسوس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، تقديم بشكوى رسمية للشرطة بشأن البحث عن اسمه في محرك البحث العالمي ”قوقل“.

وبحسب القناة العبرية 20، فإن ليبرمان تقدم بشكوى ضد ”قوقل“، بسبب ظهور كلمة ”جاسوس“، عند البحث عن اسمه باللغة العبرية على قوقل.

ويقول ليبرمان، أن هذه العملية منظمة، وتهدف إلى تشويه سمعته واستهداف برنامجه الانتخابي، قبيل الانتخابات الإسرائيلي المقرر عقدها في نيسان/إبريل المقبل.

واستقال ليبرمان من وزارة الجيش الإسرائيلي، عقب اتفاق وقف إطلاق نار، أبرمته الحكومة الإسرائيلية مع الفصائل الفلسطينية، إبان التصعيد العسكري الأخير على قطاع غزة.

ويعتزم ليبرمان خوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية القادمة ”الكنيست“، كمرشح عن حزبه إسرائيل بيتنا، في مواجهة أحزاب إسرائيلية مختلفة ومتباينة في وجهات النظر والبرامج الانتخابية.