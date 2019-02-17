المبعوث الأمريكي لسوريا: الانسحاب لن يكون مباغتًا وسريعًا

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن انسحاب قوات بلاده من الأراضي السورية، لن يكون مباغتًا وسريعًا، وأن تلك المسألة ستتم ”خطوة خطوة“ وبالتشاور مع الحلفاء.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها المبعوث جيمس جيفري، ووجه من خلالها رسالة لحلفاء بلاده أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، قائلًا عن الانسحاب من سوريا “ هذا لن يكون انسحابًا مباغتًا وسريعًا، وإنما خطوة بخطوة“.

أما فيما يتعلق بالمحادثات الرامية إلى إقامة منطقة آمنة على الحدود التركية السورية، فقد ظهر أن هناك خلافًا بين جيفري ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بشأن مصير الفصائل التي يقودها الأكراد وتعمل مع التحالف المدعوم من الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال أكار ”نحترم وحدة الأراضي السورية، لكن القضية الأساسية تتمثل في سلامة وأمن الحدود التركية والشعب التركي (…) القضية الرئيسة هي الأمن، للتخلص من الإرهابيين سواء وحدات حماية الشعب (الكردية) أو داعش.