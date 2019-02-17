وصفت جنود إسرائيل بـ“الوحوش“.. مذيعة بقناة عبرية تثير جدلاً واسعًا

أثارت مذيعة إسرائيلية، تعمل في القناة العبرية 13، جدلاً واسعًا، بعد وصفها لجيش البلاد ”بالمحتل“ وجنوده ”بالوحوش غير الآدميين“، أثناء تعليقها على قمع الأسرى الفلسطينيين وضربهم في إحدى السجون.

ووفقًا لصحيفة ”معاريف“ العبرية، قالت المذيعة، أوشرات كوتلر، على الهواء مباشرةً: ”ترسلون أولادكم للخدمة في الجيش، في الضفة الغربية، ويعودون لكم وحوشًا، هذه هي النتيجة الحتمية للاحتلال“

وأضافت كوتلر: ”ما يقوم به جنود الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، وقطاع غزة، هو نتيجة لاحتلال الجيش الإسرائيلي لهذه المناطق“.

تعليقات كوتلر، تبعتها تصريحات رسمية تطالب بمحاكمتها ومحاسبتها، على الكلمات التي أطلقتها بحق الجيش الإسرائيلي.

وردًا على المذيعة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: ”إن كلمات أوشتر كوتلر تستحق الإدانة“، فيما دعا المدّعي العام للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبلينت، إلى محاكمة المذيعة بتهمة ”التشهير“.

أما وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، فقال: ”بسبب جنود الدفاع نحن نشعر بالأمن يا كوتلر “ مضيفًا: ”الحيوانات البشرية هم الإرهابيون الذين يقتلون الأطفال اليهود في فراشهم“.

وأصدر حزب ”إسرائيل بيتنا“، بياناً قال فيه: ”نرسل الصحفيين ليجلسوا في استوديو مكيف يتقاضون رواتب ضخمة ويحصلون على الرعاية، وبعد ذلك يسيؤون للجيش الإسرائيلي“.