بناءً على طلب أمريكي‎.. اليابان رشحت ترامب لجائزة نوبل للسلام

أفادت صحيفة ”آساهي“ اليابانية، اليوم الأحد“ بأن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رشَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام الخريف الماضي، بعد أن تلقى طلبًا من الحكومة الأمريكية من أجل ذلك.

ويأتي التقرير في أعقاب ادّعاء ترامب الجمعة الماضي، بأن آبي رشَّحه لجائزة نوبل للسلام تقديرًا لجهوده في فتح حوار مع كوريا الشمالية وتخفيف التوتر معها.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن رئيس الوزراء الياباني أعطاه ”أجمل رسالة“ من 5 صفحات يرشحه فيها لجائزة نوبل للسلام.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مصدر بالحكومة اليابانية لم تكشف عنه، أن الحكومة الأمريكية استطلعت رأي آبي بشأن ترشيحات جائزة نوبل للسلام بعد القمّة التي عقدت بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حزيران/ يونيو العام الماضي والتي كانت أول اجتماع بين زعيمي البلدين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو، إن الوزارة على علم بتصريحات ترامب لكنها ”ستمتنع عن التعليق على التفاعل بين الزعيمين“.