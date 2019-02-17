ترامب: لا نريد مشاهدة مقاتلي داعش في أوروبا بعد الانسحاب من سوريا    

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بتويتر إن الولايات المتحدة لا تريد أن تقف وتشاهد مقاتلي تنظيم داعش المعتقلين في سوريا يتغلغلون في أوروبا التي من المتوقع أن يذهبوا إليها إذا أطلق سراحهم.

وأضاف أن الوقت ”حان كي يكثف آخرون جهودهم ويؤدون المهمة التي يمكنهم القيام بها“، في إشارة على ما يبدو إلى حلفاء واشنطن الأوروبيين.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة ”تنسحب من سوريا بعد تحقيق النصر على الخلافة بنسبة مئة في المئة“.

كان ترامب قد تعهد بسحب القوات الأمريكية من سوريا بعد هزيمة تنظيم داعش، مما أثار تساؤلات حول مصير حلفاء واشنطن الأكراد وحول تدخل تركي في شمال شرق البلاد.