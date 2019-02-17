وزارة الدفاع الأمريكية: لا قرار بعد بشأن تمويل الجدار الحدودي

قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يوم السبت إنه لم يقرر بعد ما إذا كان من الضروري من الناحية العسكرية إقامة جدار حدودي مع المكسيك أو حجم الأموال العسكرية التي ستستخدم.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة حالة الطوارئ على المستوى الوطني في محاولة لتمويل الجدار الذي وعد ببنائه على الحدود الأمريكية المكسيكية دون الانتظار لموافقة الكونجرس.

وبإعلان حالة الطوارئ يمكن لترامب استخدام تمويل معين من وزارة الدفاع لبناء الجدار.

وبموجب القانون فإن وزير الدفاع يجب أن يقرر إن كانت هناك ضرورة عسكرية لبناء الجدار قبل استخدام أي أموال من ميزانية البناء العسكرية.

وقال شاناهان للصحفيين العائدين معه من جولته التي شملت أفغانستان والشرق الأوسط وأوروبا ”لم نتخذ عمدا أي قرارات. حددنا الخطوات التي سنقوم بها لاتخاذ تلك القرارات“.

وأضاف أن المخططين العسكريين أجروا التحليل الأولي وأنه سيبدأ في مراجعته اليوم الأحد.