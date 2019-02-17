مقتل كاهن إسباني وأربعة عسكريين على أيدي مسلحين في بوركينا فاسو

المصدر: أ.ف.ب

قتل كاهن إسباني وأربعة من عناصر الجمارك البوركينية على أيدي مسلّحين في شرق بوركينا فاسو، الدولة الأفريقية التي تشهد منذ أشهر هجمات جهادية متزايدة، كما أعلنت مصادر أمنية وكنسية السبت.

وقالت الرهبنة الساليزيانية في تغريدة على حسابها على موقع تويتر إنّ ”الساليزياني الإسباني أنتونيو سيزار فرنانديز قتل في هجوم مسلح على الطريق بين توغو وبوركينا فاسو“.

وأوضحت الرهبنة التي أسّسها القديس الإيطالي دون بوسكو منتصف القرن التاسع عشر أنّ ”المرسَل البالغ من العمر 72 عاماً أُردي قتيلاً (الجمعة) قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر“.

وأضافت أن الكاهن كان يعمل في أفريقيا منذ 1992 ويعيش في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو وقد كان في طريق عودته من اجتماع في لومي عاصمة توغو حين أعدمه الجهاديون.

وكان الكاهن الإسباني في سيارة بداخلها أفريقيان، أحدهما كاهن والآخر سائق، حين أوقفها المسلحون واقتادوا الرجال الثلاثة إلى غابة قريبة حيث فصلوا الكاهن الإسباني عن رفيقيه وأعدموه بالرصاص، بحسب رواية السائق.