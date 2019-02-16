أسقفية أمريكية تنشر أسماء 100 راهب ”تحرشوا جنسيًا“ بأطفال

نشرت الأسقفية الكاثوليكية لمنطقة بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية، السبت، لائحة تضم أسماء أكثر من 100 راهب ”تحرشوا“ بالأطفال ”جنسيا“ في كنائس المدينة.

وقال رئيس أساقفة بروكلين، نيكولاس ديمارزيو، في تصريح صحفي، إن اللائحة ”ستثير الكثير من المشاعر لدى الضحايا الذين تعرضوا لمعاناة شديدة“.

وأعرب ”ديمارزيو“ عن أسفه الشديد لمعاناة الضحايا، مبينًا أن العديد منهم قالوا له إنهم لا يريدون شيئًا سوى الكشف عما تعرضوا له.

يشار أن نيابة بنسلفانيا الأمريكية نشرت في أغسطس/آب الماضي تقريرًا كشف عن تعرض أكثر من ألف طفل في كنائس البلاد للتحرش من قبل رهبان؛ وتم التستر على جرائمهم.

وأعلن أساقفة مناطق مختلفة في البلاد، إثر ذلك، عن أسماء رهبان تحرشوا جنسيًا بأطفال.

وفي وقت سابق السبت، أعلن البابا فرنسيس تجريد أرفع مسؤول بالفاتيكان، كبير أساقفة واشنطن السابق ”ثيودور ماكاريك“، من صفته الكنسية، بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية.