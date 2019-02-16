ماكرون يهاتف بوتين ويناقشان الوضع في سوريا

المصدر: ا ف ب

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي الوضع ”شديد التدهور“ في سوريا، و“المخاطر الكبيرة على الأمنينِ الإقليمي والدولي“، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم السبت.

وعرض ماكرون على نظيره ”أولويات“ فرنسا، وهي مواصلة قتال تنظيم داعش، و“حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون معوقات إلى المدنيين“.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، فإنّ ”آلية التنسيق الفرنسية الروسية حول سوريا، يجب أن تسمح بالتقدم في هذا الاتجاه، مع مجمل اللاعبين المعنيين الآخرين“.

ورأى البيان، أنّ ”الوضع في سوريا لا يزال متدهورًا جدًا مع مخاطر كبيرة على الأمنينِ الإقليمي والدولي“.

وبالإضافة إلى حماية المدنيين، قال ماكرون، إنّ أولوية فرنسا هي ”مواصلة القتال ضد تنظيم داعش، الذي يقوده التحالف الدولي وحلفاؤه على الأرض حتى إنهائه، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن الدولي“.

أما الأولوية الأخرى بالنسبة لماكرون، فهي ”البحث عن حلّ سياسي عن طريق المفاوضات وبرعاية الأمم المتحدة، وهو الوحيد الذي سيضمن انتصارًا دائمًا على داعش، كما يؤمن الاستقرار وعودة اللاجئين إلى بلادهم“.

وشدد ماكرون ”في هذا الإطار على الجهود الضرورية لفتح الطريق أمام إصلاح دستوري، واجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة“.

ويخوض تحالف من قوات كردية وعربية إلى جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، معركة في شرق سوريا لإسقاط آخر جيب تابع لـ“الخلافة“ المعلنة من قبل تنظيم داعش.

لكن وجود العديد من المدنيين في المنطقة يعرقل تقدّمهم، كما أعلنوا اليوم السبت، في حين وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعلان نهاية ”الخلافة“ قريبًا.