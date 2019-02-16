بنس ينتقد الاتحاد الأوروبي ويرفض دعوة ميركل للعمل مع روسيا

انتقد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت؛ بسبب إيران وفنزويلا، في هجوم جديد على حلفاء واشنطن التقليديين، كما رفض دعوة المستشارة الألمانية للعمل مع روسيا.

وقال بنس لكبار المسؤولين الأوروبيين والآسيويين: إن على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو الولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، والاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو رئيسًا للبلاد.

ووصف بنس نتائج رئاسة دونالد ترامب بأنها ”رائعة“ و“استثنائية“.

وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: ”أمريكا أقوى من أي وقت سابق، وأمريكا تقود الساحة العالمية مجددًا“.

وكانت كلمة بنس، التي شهدتها أيضًا إيفانكا ابنة ترامب، أحدث محاولة من مسؤول بالإدارة الأمريكية لوضع أجندة ترامب، ”أمريكا أولًا“، في قالب خطة متماسكة لسياسة بلاده.

ويشعر زعماء أوروبا بقلق من أقوال ترامب التي يصفونها بأنها خارجة عن المألوف ومربكة، واعتبروا قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران تقويضًا لاتفاق للحد من التسلح، منع طهران من صنع قنبلة نووية.

وكان بنس قد اتهم بريطانيا وألمانيا وفرنسا بتقويض العقوبات الأمريكية ضد إيران أثناء زيارة لبولندا قبل أيام.

وقال بنس: ”النظام الإيراني يؤيد علنًا هولوكوست جديدة، ويسعى لامتلاك الوسائل لتحقيق ذلك“.

وأضاف بنس: ”آن الأوان لينسحب شركاؤنا الأوروبيون من الاتفاق النووي الكارثي مع إيران، والانضمام إلينا لممارسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي (عليها)“.

ووجه حديثه إلى الاتحاد الأوروبي كتكتل، قائلًا: ”مرة أخرى، بإمكان العالم القديم اتخاذ موقف داعم للحرية في هذا العالم الجديد“ في فنزويلا.

وأضاف: ”اليوم ندعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة للأمام من أجل الحرية والاعتراف بخوان جوايدو رئيسًا شرعيًا وحيدًا لفنزويلا“، واصفًا مادورو بـ ”الدكتاتور الذي يتعين عليه التنحي“.

وتناقضت كلمة بنس بشدة مع دفاع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القوي عن العلاقات التجارية الأجنبية لبلادها وعلاقاتها مع روسيا.

ودعت ميركل زعماء العالم المجتمعين في ميونيخ إلى العمل معًا لحل مشكلات العالم.

وتساءلت ميركل، التي تحدثت قبل بنس، عما إذا كان قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وبالانسحاب من سوريا هو الأسلوب الأفضل للتعامل مع طهران في المنطقة.

كما دافعت عن خطط لمد خط أنابيب جديد لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، وهو ما انتقده بنس من جديد.