حساب خامنئي يزيل تغريدة ضد كاتب بريطاني أفتى الخميني بقتله

أزال الحساب الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي، عبر ”تويتر“، فتوى لمؤسس النظام الراحل روح الله الخميني بقتل الكاتب البريطاني ”سلمان رشدي“، صاحب كتاب “آيات شيطانية”، الذي عده الخميني بأنه ”مسيء للإسلام ويجب قتله“ في فتوى شهيرة عام 1989.

وذكر موقع ”راديو فراد“ التابع للمعارضة الإيرانية، اليوم السبت، أن ”حساب المرشد الإيراني علي خامنئي على تويتر قام بإزالة مطالبته بإعدام الروائي والكاتب الشهير سلمان رشدي، يوم أمس الجمعة“.

وجاء حذف الفتوى التي أصدرها الخميني بمناسبة الذكرى السنوية على صدورها في 14 فبراير/ شباط 1989، من خلال راديو طهران، الذي قال فيه إنه يجب إعدام سلمان رشدي لكون الكتاب ملحدًا بالإسلام.

وفي أغسطس من العام ذاته، فشلت محاولة اغتياله بواسطة كتاب مفخخ، حاول تمريره عنصر من حزب الله اللبناني يدعى مصطفى مازح.

كما ذكر حساب خامنئي أن ”حكم الإمام الخميني بشأن سلمان رشدي مبني على آيات إلهية، وأنه غير قابل للنقض“.

ولفتت التغريدة انتباه مستخدمي تويتر والصحفيين، الذين رأوا الرسالة من الزعيم الإيراني المتشدد محاولة للتحريض على العنف.

وقال متحدث رسمي في شركة تويتر لموقع ( BuzzFeed News) :“إنه ضد قواعدنا أن نضع تهديدات محددة للعنف أو نرغب في الأذى الجسدي الخطير أو الموت أو المرض لفرد أو مجموعة من الناس“.

وفي يونيو 2007، منحت ملكة بريطانيا لقب ”فارس“ للكاتب سلمان رشدي، مما أثار ضجة جديدة في العالم الإسلامي.

وأدى ذلك إلى توجيه الانتقادات من بعض الدول الإسلامية لهذا الحدث، حيث اعتبرته إيران ”ضد الإسلام“، أما في باكستان فقد أدان المجلس الوطني الباكستاني هذا القرار وطالب بريطانيا بسحب هذا التكريم فورًا.