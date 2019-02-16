جنوب أفريقيا تعتقل سفيرها السابق في طهران بتهمة الرشوة

كشفت تقارير إخبارية، عن إلقاء القبض على سفير جنوب أفريقيا السابق في إيران، يوسف سالوجي؛ بتهم تتعلق بالفساد وتلقي الرشوة؛ لمساعدته شركة اتصالات بالحصول على رخصة عمل في طهران.

ووفقًا لتقرير لوكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، ”فقد أعلنت مصادر في شرطة جنوب أفريقيا، الجمعة، إلقاء القبض على سالوجي؛ لتورطه بتلقي رشوة بمبلغ 100 ألف دولار؛ لمساعدة شركة أم تي أن للاتصالات في الحصول على رخصة عمل في طهران لمدة 15 عامًا“.

وجاء في التقرير، أن ”شركة أم تي أن، وهي شركة اتصالات متعددة الجنسيات تأسست في جنوب أفريقيا عام 1994، حصلت على رخصة عمل المشروع الذي يُقدر بـ 31.6 مليار دولار، بعد أن نحّت شركة تركسل التركية للاتصالات جانبًا في المناقصة“.

وأفاد التقرير، بأن ”شركة تركسل تقدمت بشكوى وقتها ضد أم تي أن في محكمة أمريكية؛ بتهمة دفع رشوة لإيران للحصول على رخصة العمل، بينما تنفي أم تي أن دفعها أي مبالغ للسفير السابق لجنوب أفريقيا في طهران“.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا، أعلنت في تموز/يوليو 2012، عن وقف سالوجي الذي كان يشغل منصب سفيرها لدى عمان عن العمل؛ بسبب تورطه في قضية الرشوة المذكورة عندما كان سفيرًا لبلاده لدى طهران، فيما أكدت الشرطة الخاصة في جنوب أفريقيا عن إطلاق عملية تحقيق في ادعاءات الفساد المتعلقة بعمل شركة ”أم تي أن“ في إيران.