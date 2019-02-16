المرصد السوري: قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على آخر جيب لداعش

سيطر مقاتلون تدعمهم الولايات المتحدة، اليوم السبت، على آخر جيب لتنظيم داعش شرق سوريا بعد استسلام المتشددين الذين كانوا في المنطقة، وفق ما قاله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد الذي يقع مقره في بريطانيا، أن المئات من متشددي التنظيم كانوا في المنطقة واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية، خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أن بعض المتشددين ربما ما زالوا مختبئين في أنفاق.

وحاربت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وتدعمها ضربات جوية أمريكية، لهزيمة تنظيم داعش في جيب الباغوز الذي يقع شرق نهر الفرات قرب الحدود العراقية.