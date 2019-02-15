ألمانيا ترفض دعوة واشنطن للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران‎

المصدر: ا ف ب

رفضت ألمانيا، الجمعة، مناشدة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، للأوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وعزل طهران.

ودافع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن الاتفاق الذي وُقع عام 2015 بين إيران ودول أوروبية، وانسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

وقال ماس أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: ”سوية مع البريطانيين والفرنسيين وكل الاتحاد الأوروبي وجدنا سبلًا لإبقاء إيران في الاتفاق حتى اليوم“.

وقبل يوم اتهم بنس طهران بالتخطيط لـ“محرقة يهودية جديدة“، بمعارضتها لإسرائيل وأطماعها الإقليمية في سوريا ولبنان والعراق واليمن.

وقال ماس: إنّ ”هدفنا يبقى إيران بدون أسلحة نووية، تمامًا لأننا نرى بوضوح كيف تعمل إيران على زعزعة المنطقة“.

وأضاف أنه بدون هذا الاتفاق ”لن تكون المنطقة أكثر أمنًا، بل ستكون أقرب بخطوة من مواجهة مفتوحة“.

وندد بنس، الخميس، خلال مؤتمر حول الشرق الأوسط في وارسو، بتمسك الأوروبيين بالاتفاق النووي.

كما انتقد مبادرة فرنسا وألمانيا وبريطانيا السماح للشركات الأوروبية بالاستمرار بالعمل في إيران، بالرغم من العقوبات الأمريكية.