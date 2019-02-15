أمريكا تؤكد التزامها بهزيمة داعش.. والأوروبيون متشككون

أكد باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بهزيمة تنظيم داعش في الشرق الأوسط وخارجه، لكن مسؤولين قالوا إن الحلفاء الأوروبيين تساورهم شكوك بشأن تعهدات واشنطن.

وأصيب الحلفاء بحالة من الدهشة والارتباك بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول سحب القوات الأمريكية والتي يبلغ قوامها 2000 فرد من سوريا.

وقام مسؤولون أمريكيون بجولات مكوكية في الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية لطمأنة الحلفاء بأن واشنطن لا تزال على التزاماتها تجاه المنطقة.

ولقي قرار ترامب بشأن سوريا معارضة من كبار مساعديه، ومنهم وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال اعتراضًا على القرار ليتولّى نائبه شاناهان القيام بأعماله في البنتاغون.

وقال شاناهان، عقب اجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن:“في الوقت الذي تقترب فيه مهمة القوات الأمريكية شمال شرق سوريا من الانتهاء، فإن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقضية تحالفنا الرئيسة، وهي إلحاق هزيمة نهائية بداعش في الشرق الأوسط وخارجه“.

وشارك في الاجتماع نحو 12 وزير دفاع من دول التحالف التي تقاتل تنظيم داعش، ويسعى مقاتلون بقيادة وحدات كردية إلى السيطرة على آخر معقل رئيس للتنظيم في سوريا، لكن حتى دون سيطرة التنظيم على أي مساحة من الأراضي فإنه ما زال يمثل على نطاق واسع، تهديدًا مستمرًا.

وذكر شاناهان أنه يتصور تحالفًا ”أكبر وأقوى لقتال داعش على مستوى العالم“، مشددًا على أنه ”سنواصل دعم قدرات شركائنا المحليين للوقوف في وجه فلول داعش“.

لكن مسؤولين أوروبيين قالوا إنهم لم يحصلوا سوى على تفاصيل قليلة خلال الاجتماع المغلق في ميونيخ، وإن كثيرًا من الأسئلة لا تزال عالقة.

وقال مسؤول أوروبي طلب عدم نشر اسمه:“ما زلنا نحاول أن نفهم كيف يخطط الأمريكيون للانسحاب، ولا أعتقد أن هناك أي وضوح حتى الآن“.

وقال مسؤول آخر إن ”شاناهان لم يعرض على الحلفاء جدولًا زمنيًا للانسحاب الأمريكي من سوريا، وإن الحلفاء عبروا عن شكوكهم خلال الاجتماع“.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير طلب عدم نشر اسمه إن ”الاجتماع لم يشهد تقديم التزامات، وإن النقاش بشأن الجداول الزمنية كان محدودًا“، لافتًا إلى أن ”هذه الاجتماعات لا تقدم جداول زمنية، ولا قرارات، لكنها تركز أكثر على تقييم وضعنا الحالي“.

وقال ترامب إنه ”يتوقع إعلانًا رسميًا خلال أيام بأن التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش قد استرد كل الأراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم“.