جنرال أمريكي: واشنطن قد تسحب أكثر من ألف فرد من قواتها في أفغانستان

قال جنرال أمريكي اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يقلص جيش الولايات المتحدة، عدد قواته في أفغانستان في إطار حملة لرفع مستوى الكفاءة يشرف عليها القائد العسكري الجديد وذلك حتى قبل أي تقليص للقوات في إطار اتفاق سلام، مشيرًا إلى أن الخفض قد يتجاوز ألف فرد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه ينوي سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان في ظل ما تحقق من تقدم في مفاوضات السلام مع حركة طالبان قائلًا ”الأمم العظيمة لا تخوض حروبًا بلا نهاية“.

لكن الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، قال إن قرار سحب جزء من القوات الأمريكية بأفغانستان البالغ عددها نحو 14 ألف فرد لا يرتبط بجهود السلام.

وأضاف أن الإجراء جزء من جهود يقوم بها الجنرال سكوت ميلر، الذي تولى قيادة القوات الأمريكية بأفغانسان في أيلول/سبتمبر الماضي، لتحقيق استفادة أكبر من الموارد الأمريكية.

وأضاف الجنرال فوتيل في مقابلة خلال زيارة لسلطنة عمان أن ”هذا شيء بدأه مع توليه منصبه هنا، وهو يتطلع إلى سبل تحقيق أفضل كفاءة وفاعلية على الأرض“.