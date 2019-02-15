أوكرانيا تمنع دخول عشرات الإسرائيليين إلى أراضيها (صور)

منعت السلطات الأوكرانية دخول عشرات الإسرائيليين إلى أراضيها، بعد أن وصلوا على متن طائرة، صباح الجمعة، حيث ما زالوا عالقين في مطار بوريسبيل بالعاصمة كييف، وفق ما ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“.

ولم تحصل وزارة الخارجية الإسرائيلية على تفسير واضح من السلطات الروسية حيال ذلك.

وقالت الصحيفة: ”يجري الحديث عن 50 رجلًا منعت السلطات الأوكرانية دخولهم إلى البلاد، فيما سمحت فقط بدخول السيدات اللواتي كنّ على متن الرحلة ذاتها“.

ونقلت ”يديعوت أحرونوت“ عن بعض صفحات الإسرائيليين العالقين في أوكرانيا على موقع ”الفيسبوك“ أنه ”يتم التحقيق مع الرجال، وسط مزاعم بأنه سيتم توقيف الكثير منهم، وأن 25 من بينهم قد يتم احتجازهم وإعادة الآخرين إلى إسرائيل“.

ونقلت الصحيفة عن قائد شرطة الحدود الأوكرانية قوله: إن ”تلك ليست المرة الأولى، وإن يوم الخميس شهد إعادة سياح إسرائيليين إلى بلادهم دون السماح لهم بدخول أوكرانيا”، مضيفًا أنه ”في حال ساورت شرطة الحدود الشكوك بشأن شخص ما وبشأن الهدف من زيارته، لا يتم السماح له بدخول البلاد“.

ورفض قائد الشرطة وصف ما حدث بأنه ”طرد“، لكنه وصف الأمر بأنه ”توقيف وإعادة“ إلى البلد الذي أتى منه السائح وعلى حساب شركة الطيران التي استخدمها.

بدورها، صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ”الفترة الأخيرة تشهد نزعة متصاعدة في حالات رفض السلطات الأوكرانية دخول سياح إسرائيليين“، مضيفة أن ”الافتراض السائد حاليًا لدى سفارة إسرائيل في كييف، هو أن دخول المواطنين الإسرائيليين إلى أوكرانيا يواجه نزعة جديدة“، في الوقت الذي طالبت فيه السلطات المحلية بتفسير هذه النزعة.

لكن الصحيفة زعمت أيضًا أن الحديث يجري عن أسباب ”عنصرية“، مدللة على ذلك بنشر فيديو يظهر شبانًا إسرائيليين دخلوا في مشاجرة كلامية مع عناصر أمنية في أوكرانيا بعد أن قضوا الليلة تحت حراسة قوات الأمن على المقاعد في مطار بوريسبيل، حيث قالت السلطات الأوكرانية إنه ”تم منع دخولهم لأنهم لم يستطيعوا إبداء الأسباب التي دفعتهم لزيارة أوكرانيا“.