الهند تستدعي سفير باكستان للاحتجاج على هجوم كشمير

قال مصدر حكومي، إن الهند استدعت سفير باكستان لديها، اليوم الجمعة؛ للاحتجاج على هجوم دموي في كشمير، وقدمت مذكرة دبلوماسية تطالب إسلام أباد بالتحرك ضد الجماعة المسلحة، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلنت جماعة جيش محمد، التي تتخذ من باكستان مقرًا، مسؤوليتها عن هجوم انتحاري استهدف حافلة تقل أفراد أمن هنودًا على طريق سريع في كشمير، أمس الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 44 منهم.

وقال المصدر، إن فيجاي جوكلي وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، استدعى سفير باكستان سهيل محمود، و“قدم احتجاجًا شديد اللهجة فيما يتصل بالهجوم في بولواما، أمس“. وأدانت باكستان الهجوم، ونفت ضلوعها فيه.